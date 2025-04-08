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元富證積極推動創新板 證交所獎勵活動獲佳績

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券響應主管機關推動創新板改革制度，積極參與證交所舉辦證券商宣導獎勵活動。於證交所2月「創新板上市股票宣導獎勵」再創佳績，成為獲獎分公司家數最多的證券商，展現強勁的推廣實力。其中，更有四家分公司於今年1、2月皆獲「宣傳進步獎」殊榮，顯現元富證券在創新板推廣上的積極投入。未來將持續透過多元推廣策略，為客戶打造更加便捷的數位服務，以利參與市場，掌握投資先機。

臺灣創新板自2021年7月正式開板，為提升市場流動性，吸引更多投資人參與，促進創新企業上市籌資。元富證券不僅積極響應主管機關推動創新板改革，踴躍參與證交所舉辦之獎勵活動，且為提供投資人業務辦理之便利性，於官方網站及「好富投」APP上推出創新板風險預告書線上簽署功能，導入一鍵點擊活動公告即可連結至簽署畫面功能，簡化客戶線上簽署步驟。推廣至今，已有超過3萬名客戶使用線上簽署功能。隨著創新板市場逐步擴大，證交所為回應市場熱烈參與，於114年3月特別將原定抽出之 iPhone 16 Pro Max數量由4支大幅加碼至50支，顯著提高中獎機會。投資人完成風險預告書簽署後，越早登錄參與活動，將可獲得越多次抽獎機會，鼓勵投資人積極參與創新板市場。

元富證券積極配合主管機關政策，同時也專注本業，滿足客戶多元需求。繼3月8日響應國際婦女節，推出「Women Win! 元富懂妳」系列活動，提醒女性兼顧財富與健康。4月起，攜手新加坡頂級瑜珈健身集團「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，打造投資與瑜珈的生活新哲學。凡4月1日至6月30日至元富線上開戶，可選擇TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身「器械式皮拉提斯課程一堂」或「14天會籍」。14天會籍方案包含無限次器材使用、四堂團體課程、一次INBODY身體組成分析檢測，以及一堂一對一教練課程，全方位幫助強化核心、調整體態，找回內在平衡，迎接更美好的未來。

元富 創新板

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