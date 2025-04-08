台股早盤一度跌逾900點 台積電開低51元跌破800元

台股8日開盤指數下跌167.88點，開盤指數為19,064.47點，盤中下跌逾900點，最低來到18,316.78點。台積電（2330）開盤價797元，下跌51元。

群益投顧表示， 大盤無量崩跌、低接買盤薄弱，融資加速退場單日大減135億元，籌碼面壓力有待消化，波段低點仍須測試才能確認。短線確實做好資金管控，保守等待指數落底訊號浮現。

操作題材可留意：

1.美國製造可望先彈─川普對等關稅正式出爐，各國分別遭到課以10～49％不等的關稅，川普表示對等關稅目的在於重塑美國對外貿易關係，若外國企業願意到美國本土生產製造就可以免除關稅。相關美國製造概念股，可望在市場恐慌情緒宣洩告一段落之後領先反彈。

2.黃金日圓美債成全球關稅股災避風港─川普對等關稅重挫全球股市，市場資金積極尋求避險管道，除黃金、日圓外，美債也成了避風港，雖然Fed主席鮑爾近日表示暫時還沒有決定降息，但市場預期關稅戰讓經濟衰退機率大幅提高，研判下半年有降息空間，後續美公債價格可望走高。

周一（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,965.6點，下跌349.26點、跌幅0.91%；S&P500指數下跌0.23%；那斯達克指數上漲0.1%；費半指數上漲2.7%。台積電ADR跌0.43%，收在146.17美元，較台北交易溢價逾14%。

美國股市周一劇烈波動，盤中先是暴跌4%，隨後收復失地並上漲逾3%，而後又再次回落，收盤略微走低。有消息說美國總統川普考慮暫停加徵關稅90天一度引發短暫反彈，但隨後川普政府澄清不會延後實施新關稅。

三大法人周一集中市場合計買超156.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超168.2億元，投信賣超2.3億元，自營商（自行買賣）賣超4.4億元，自營商（避險）賣超4.5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,127口至2,797口，其中，外資淨空單增加866口至25,151口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少939口至10,313口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在18,600點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.76下降至0.67。VIX指數上升17.89至42.69。外資台指期買權淨金額0.14億元 ; 賣權淨金額15.24億元。整體選擇權籌碼面偏空。

永豐期貨表示，目前指數位階是否跌完尚言之過早，以4月7日周一開盤截至台指期收盤，加上清明假期跌幅，富台期累積跌幅已達13.93%，而台股有10%漲跌停限制，故仍有近3.93%的指數尚未跌完；投資人除了留意各國對川普關稅政策的反應外，也不要輕易抄底隨時留意自己的風控，本周四美國將公布消費者物價指數（CPI）。