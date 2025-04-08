大專期貨模擬交易賽 來了

為協助大專院校學生深化期貨知識及培養風險控管意識，期交所自2021年起舉辦大專院校模擬交易競賽，去年吸引近千名學生組隊報名參賽，反應熱烈、深獲好評；今年期交所持續與財經媒體合作舉辦本項活動，並採初複賽兩階段賽制，即日起至5月5日受理報名，5月12日至7月16日展開初賽，8月11日至10月15日進行複賽。誠摯邀請大專院校師生踴躍報名參賽。

本活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊，每所學校參賽上限為25隊。初複賽每隊虛擬起始資金皆為200萬元，競賽商品除期交所最熱門的四項商品，台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨外，本次新增微型台指期貨、台灣中型100期貨、黃金期貨、台幣黃金期貨及其他指定商品，計九項商品，鼓勵學生接觸多元商品，滿足交易策略彈性需求。

競賽獎項方面，初賽結束正報酬隊伍可取得進入複賽資格，初複賽皆須交易六項以上競賽商品，交易天數需達各競賽期間交易日二分之一以上，且須繳交心得報告。為鼓勵採取穩健之交易策略及強調風險控管意識，最終成績將先從「夏普比率」取前30名，再依初複賽「總獲利金額」排序取前20名，團隊獎金8,000元至8萬元，指導老師獎金3,000元至3萬元。另為鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，設有「好學獎」，於競賽活動結束後，自符合資格的參賽隊伍隊員（學生）中隨機抽出50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元，以鼓勵踴躍參與。

本競賽活動辦法業發函各大專院校並將活動網站(https://pse.is/taifex2025)上線，亦可由期交所官網連結。歡迎大專院校師生踴躍報名參賽，應用課堂所學於實務，提升期貨交易專業能力，拓展學習視野。