全民權證／T50反1 挑價內外25%

台股受美國對等關稅衝擊，隨國際股市同步修正，失守20,000點整數關卡，具反向避險特色的T50反1（00632R）獲得買盤進駐，逆勢上揚。

法人分析這次關稅上調幅度較市場預期力度及廣度更大，雖然川普暗示有談判空間，但要完全消除關稅難度極高，加上目前中國大陸等實施報復關稅，全球市場不確定性及經濟衰退可能性有增無減，導致避險情緒大幅增溫。法人預期關稅戰恐拖累美企獲利，美股中長線仍有修正壓力。台灣GDP及企業獲利面臨下修，台股下跌後，本益比雖回到長期平均值，但整理時間恐將拉長。

權證發行商建議可買進價內外25%以內、距離到期日120天以上的認購權證。（中國信託證券提供）

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