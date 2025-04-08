全民權證／凱基金 兩檔有看頭

凱基金（2883）2024年底股票部位未實現利益超過100億元，加上美國降息趨勢使台美利差縮小，經常性避險工具費用可望降低，市場預期2025年淨利差可望回穩，淨利息收益也預期成長。

展望凱基銀行2025年，因美國已轉為降息趨勢，可使外幣資金成本降低，且隨債券投資逐漸配置到較高收益率部位，2025年淨利差將可止跌回穩，預期2025年淨利息收益將有雙位數成長動能；淨手續費收益受惠財富管理商品銷售動能持續，加上放款持續成長，預期2025年淨手續費收益將成長25%。看好凱基金後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。（統一證券提供）

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