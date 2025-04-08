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全民權證／鴻海 瞄準逾五個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理

鴻海（2317）具全球生產布局優勢，尤其美國德州廠預料可進一步擴大AI伺服器產能，並因應與蘋果的合作，應可挺過關稅風暴。

法人分析，川普1.0時，台灣資通訊業者即採分散供應鏈布局，鴻海的供應鏈在川普2.0將更能展現韌性。同時持續在美國製造方面積極響應，布建美國生產據點，彈性調整產能。鴻海在全球的生產基地包括台灣、大陸、美國、墨西哥、越南等。鴻海為蘋果產品代工的據點包括中國、越南、印度等，越南已率先與川普達成初步共識，將協商零關稅協議。

看好鴻海的投資人可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證介入，參與個股行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

美國 鴻海

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