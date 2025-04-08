聯發科、世芯 四檔聚焦

川普祭出對等關稅，台股盤面慘綠，不過法人分析，IP與IC設計業者所受到衝擊相對較小，尤以ASIC概念股中聯發科（2454）、世芯-KY（3661）有機會獲得轉單，維持正面看法。

法人認為，美國對進口產品加徵關稅，對聯發科不會有直接影響，惟供應鏈可能會要求分攤關稅成本，川普政府也提到，後續可能仍有針對晶片的個別稅率，恐直接影響晶片價格。若僅針對終端產品課徵關稅，由於聯發科在產品價格較同業具有競爭優勢，有望以較低廉成本取得更多市占。

以手機鏈為例，中國品牌手機廠的供應鏈主要在大陸，在中國也決定報復下，將影響高通晶片出口到大陸的成本，有助聯發科成本優勢進一步提升。另一利多是聯發科 昨（7）日宣布推出最新3奈米Chromebook處理器Kompanio Ultra，搶食 Chromebook Plus市場，相關終端產品將在未來幾個月後上市。

投顧法人指出，有關對等關稅對IP族群方面，世芯-KY為AWS的AI晶片提供後段設計，這一階段並不直接涉及關稅。台積電為AWS代工生產晶片，並將其運往第三地組裝成伺服器，這一環節同樣無需承擔關稅。只有當AI伺服器在第三地組裝完成並輸往美國交付給AWS時，才會面臨關稅的問題。此時，除非AWS要求組裝廠、台積電及世芯共同分擔關稅成本，否則世芯受到的關稅影響應屬非常間接。整體而言IP、IC設計公司在這波關稅衝擊下屬於影響較小的產業，維持對世芯-KY的正面看法。