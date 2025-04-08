期原油 ETF 選逾三個月

美國總統川普關稅戰2.0來襲，恐衝擊經濟與原油需求，期元大S&P原油反1（00673R）、期街口布蘭特正2（00715L）ETF波動也隨之擴大，因全球金融市場動盪，經濟展望悲觀，權證發行商表示，可挑兩檔ETF的認購或認售權證操作。

街口投信分析，國際油價上周收在2021年8月以來最低水平，單周下跌達11%也是2023年以來最大單周跌幅；4月2日川普宣布關稅政策，引發隨後兩日國際股市和原物料暴跌。除了關稅造成用油需求衰退的預期以外，3日OPEC+聲明在5月將石油增加產量，從每日13.5萬桶提高到日產41.1萬桶，市場解讀在關稅造成國際貿易衰退情況下，OPEC增產不足以支撐油價而造成續跌。

中國大陸提高對美國商品的關稅報復以及稀土出口管制，川普表示大陸採取錯誤行動，聲稱不會改變政策。投資人預期貿易戰升級而對經濟展望悲觀，股市與原物料劇烈下跌。

美國聯準會主席鮑爾近期表示川普政府的新關稅「超出預期」，其影響可能包括通膨上升和經濟成長放緩，並指出未來將面對一系列艱難的決定。

摩根大通上周報告預估年底前全球經濟衰退的可能性從40%提高為60%；高盛最新報告將布蘭特原油和WTI原油2025年12月的目標價分別大幅下調5美元至每桶66美元和62美元。

權證發行商建議，對油價變動投資機會有興趣的投資人，可布局價內外10%以內、有效天期三個月以上的相關權證，但宜靈活操作並預設停利停損。