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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

期貨商論壇／永續期 審慎操作

經濟日報／ 記者周克威整理

美國發布對等關稅政策，此次政策對全球多國課徵10%的基本關稅，並對越南、中國大陸、台灣、南韓、日本、歐盟等區課徵高達20%以上的關稅，力道遠強於市場預期，美股於清明連假期間重挫。

台灣稅率高達32%，雖然主要的半導體產業在關稅豁免範圍，但稅率高於主要貿易競爭對手，如日本的24%與南韓的25%，恐使台灣非半導體產業的國際競爭力重挫，將使整體台股獲利展望下修。

各國回應方面，中國大陸對美國加徵34%反制關稅，而歐盟也正在協調反制措施，主要非美大型經濟區皆對美國展示強硬的反擊態度，恐導致全球貿易陷入逆全球化狀態，使全球經濟成長顯著趨緩，甚至轉向衰退。而台灣、越南、泰國等國則放軟態度，嘗試與美國談判，以爭取壓低稅率、取消關稅。台灣能否爭取到關稅減免，將為後續台股能否止跌回穩關鍵。

近期台股在對等關稅利空下重挫，偏空趨勢已然成形。若投資人有避險需求，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國 關稅

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