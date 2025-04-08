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聯合報社論／台股血流成河，賴政府卻還在盲動

美股道瓊指數連跌三日…盤中震幅近2600點 那斯達克意外小漲

期貨商論壇／台積期 低檔盤整

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普宣布對全球進口商品徵收對等關稅，引發金融市場巨震，恐慌指數飆高，全球資金大逃殺。

中小企業因缺乏足夠資金、談判籌碼及政治遊說能力，不若大企業可利用關稅豁免或調整供應鏈方式因應以減少損失，恐無法順利應對不斷上漲的進口成本，將成為川普海嘯第一排受災戶，若情況持續惡化，中小企業裁員及倒閉潮勢必優先到來。

此外，川普對等關稅也引發美國民眾對於物價上漲的擔憂，對經濟的潛在負面影響升溫，經濟學家預期失業率將上升，並使通膨上漲及經濟增長放緩，美國經濟將陷入停滯性通膨隱憂。

從盤勢分析，川普關稅政策反覆，一連串關稅戰攻防，加深對股市干擾，同時，就業市場疲軟及物價走升透露景氣隱憂，此外，亞特蘭大聯儲經濟預估模型預期美國第1季GDP恐衰退2.4%，加深市場對景氣下行的擔憂。

曹富凱表示，從期貨市場觀察，市場訊號仍偏空方，加上台積電股價失守900元關卡，悲觀情緒蔓延，台積電期可能逐步走低。綜合技術面及籌碼面，外資居高思危避險心態仍濃，台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨，仍然在低檔盤整，未來可能還有下跌空間。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 關稅

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