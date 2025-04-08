台指期 短線偏空看待

美國總統川普對等關稅風暴衝擊，全球股市暴跌，台股昨（7）日連假過後補跌，寫下史上最慘紀錄，加權指數大跌2,065點、跌幅9.7%、收19,232點，創史上最大跌幅；台指期則崩跌2,129點，同寫史上最大跌點新紀錄。期貨商表示，台指期短線上偏空看待，在回補向下的跳空缺口前，整體走勢將維持疲弱。

期貨市場方面，台指期昨日暴跌2,129點、至19,167點，逆價差為65.35點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,127口至2,797口，其中外資淨空單增加866口至25,151口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少939口至10.313口。

群益期貨表示，外資期貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，周選擇權呈現悲觀，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，目前台股波動率飆升，短線在台股2024年以來的M頭成型下，短線反彈仍以保守操作。

元富期貨認為，受到連假期間全球股市大跌影響，台指期昨日直接以跌停價開出，並一路鎖跌停至收盤，各類股全數崩跌，終場指數下跌2,129點。目前指數持續受川普對等關稅衝擊，整體利空消息市場尚未消化，短線上偏空看待，在回補向下的跳空缺口前，整體走勢維持疲弱。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在18,600點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點；全月未平倉量put/call ratio值由0.76下降至0.67，VIX指數上升17.89至42.69。外資台指期買權淨金額0.14億元、賣權淨金額15.24億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股昨日開盤大部分個股幾乎跌停，以目前指數位階是否跌完，尚言之過早，投資人除留意各國對川普關稅政策的反應外，也不要輕易抄底，隨時留意自身風控，本周四美國將公布CPI。