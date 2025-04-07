4月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌2065.87點，收19232.35點。4月電子期收1031.1點，下跌114.55點，逆價差3.31點；4月金融期收1898.4點，下跌210.8點，逆價差2.24點。
4月電子期以1031.1點作收，下跌114.55點，成交3口。
電子現貨以1034.41點作收，下跌111.26點；4月電子期貨與現貨相較，逆價差3.31點。
4月金融期以1898.4點作收，下跌210.8點，成交60口。5月金融期以1900點作收，下跌210.8點，成交6口。
金融現貨以1900.64點作收，下跌208.59點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差2.24點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言