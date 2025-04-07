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4月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北7日電

台北股市今天下跌2065.87點，收19232.35點。4月電子期收1031.1點，下跌114.55點，逆價差3.31點；4月金融期收1898.4點，下跌210.8點，逆價差2.24點。

4月電子期以1031.1點作收，下跌114.55點，成交3口。

電子現貨以1034.41點作收，下跌111.26點；4月電子期貨與現貨相較，逆價差3.31點。

4月金融期以1898.4點作收，下跌210.8點，成交60口。5月金融期以1900點作收，下跌210.8點，成交6口。

金融現貨以1900.64點作收，下跌208.59點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差2.24點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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