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川普關稅風暴 台指期開盤跳空跌停失守2萬點

中央社／ 台北7日電
台指期開盤跌停。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
台指期開盤跌停。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，台股今天清明連假後開盤，台指期指標先行，上午一開盤跳空鎖住跌停，重挫10%，大跌2129點，失守2萬點至19167點。

美國總統川普日前宣布對全球課徵對等關稅，中國採取報復，歐盟擬反擊，美股連2個交易日重挫，道瓊工業指數首次連續2日跌點超過1500點，總計連續兩日跌掉3910.4點，跌破4萬點。科技股那斯達克指數連2日下跌2013.2點，從去年12月20173點高點以來，跌幅超過20%，正式進入熊市，費城半導體指數連2日大跌723點，累計重挫16.74%。

台股今天在清明連假後開盤，台指期指標先行，開盤跳空鎖住跌停，大跌2129點，失守2萬點至19167點，跌幅達10%。

台灣期貨交易所6日指出，因應美國關稅政策國際行情衝擊，期交所將加強監控期貨市場相關訊息及盤中行情波動，機動調整動態價格穩定措施運作，降低不合理價格發生機率，以穩定市場交易。

台灣期貨交易所 關稅

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