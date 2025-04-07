群創、鴻海 押逾三個月

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股近日由於美國總統川普的關稅政策，大盤整體表現震盪，其中群創（3481）、鴻海（2317）等表現亮眼，發行券商建議，對於群創、鴻海偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出，第2季開始進入面板備貨旺季，目產業秩序良好，預期對於面板價格有所支撐，2025年TV平均尺寸放大，將持續帶動面積需求增加；IT面板方面有Win 10結束、AI PC、疫後換機潮等帶動需求，整體需求面向上。

群創將3.5代線面板廠改造成全球最大的FOPLP封裝廠，初步應用於PMIC關，目標上半年進入量產，法人認為，FOPLP已有多家國內外廠商投入，且PMIC屬於成熟的封裝市場，競爭相對激烈，FOPLP對於群創未來的營收貢獻仍有待觀察。

鴻海方面，法人表示，今年首季淡季不淡，因AI伺服器業務將季增、年增翻倍表現，使整體雲端網路營收將達雙位數季增表現，鴻海今年主要動能在雲端網路，除GB200進入量產，一般伺服器及網通產品皆強勁成長，預估雲端營收將逐季成長，今年雲端估將成長七成，占比躍升至近四成，其中，估伺服器中55%比重為AI，預估AI即貢獻約1.6兆至1.7兆元。

法人表示，鴻海受到的關稅影響將低於同業，基於全球200餘廠區分散於24國，可有效調配產能；並且導入 AI應用，提升廠區效率及自動化，降低對獲利率影響。根據2018年美中貿易戰的影響，由於鴻海產能快速移轉且擴增多國的產能，後續兩年營益率影響約在0.45%，目前營運規模較當時高出逾六成，預期擴廠對營益率影響程度將更低。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

AI 群創 鴻海

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