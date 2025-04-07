富邦金、凱基金 四檔靚

美國總統川普宣布最新對等關稅稅率後，全球股市全倒，台股今（7）日補跌壓力沉重，法人認為，具高股息等特色個股將有相對具有防禦能力，可留意富邦金（2881）、凱基金（2883）等個股布局機會，但因近期風險性資產修正機會大，應靈活操作為宜。

法人表示，美國2日宣布的對等關稅相較市場預期力度和廣度都更大，儘管川普與財政部長貝森特皆暗示有談判的空間，但是川普曾提到需要「驚人的」交換條件，且多位官員認為，全球基本10%關稅就是為了杜絕「洗產地」、「貿易詐欺」等情形，預期要透過談判完全消除關稅難度極高。

加上目前已經有加拿大、中國大陸等國實施報復關稅，歐盟也表態將進行報復，全球市場不確定性和經濟衰退可能性有增無減，導致全球風險資產在3日、4日連續重挫兩天。

國內14家金控2024年稅後純益合計達5,960億元、總淨值5.1兆元，總資產77.1兆元，金融資產評價損失持續縮小，市場預估，14家金控配發總股息最樂觀可上看2,800億元，最保守也有近2,400億元的水準，將超越2022年金控總股息2,357億元的高點紀錄。

以個別金控來看，法人最看好壽險金控雙雄的股息，推估富邦金每股可望配4元現金股息最高，估國泰金每股配逾3元股息次之。以富邦金2日收盤價87.6元換算，股息殖利率可達4.56%。

凱基金控2024年稅後純益達336億元，較前一年度大幅增長77%，亦為歷史次高，每股純益達1.97元。若依照過去股利配發模式，現金股息有機會達每股0.8元以上，以2日股價收盤價17.9元推算，殖利率可望超過4.4%。

看好富邦金、凱基金後市表現的投資人，可挑選價外程度15%以內的中長天期權證操作，參與個股行情。