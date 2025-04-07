台灣50正反 ETF 避險

台股面臨巨大衝擊，投資人認為繼續破底或應該抄底，都可藉元大台灣50（0050）與元大台灣50反1（00632R）兩檔ETF的相關權證操作，也都可藉由兩標的認購或認售達成操作目標，因波動大，投資人宜挑長天期權證操作且嚴控投入資金比例。

清明連假期間，美股四大主要指數跌幅9.3%至16.7%，費城半導體跌16.7%最重，台股今天恐須面對重挫局面。在川普政策反覆不定之下，法人認為難以捉摸短期盤勢。第一金投顧以上市櫃今年獲利影響評估，依照關稅轉嫁程度試算，若無法轉嫁，目前評估最大影響約5.38%，對應台股目前市值約68.7兆元，本益比約16倍計算，短線壓力測試台股影響約5%至6%，不過仍要再留意後續是否加大對半導體關稅的推動。

因技術面將面臨大幅修正，基本面也恐怕會再被法人機構調整。法人認為，唯有觀察國家隊態度，如開盤後的重挫出現買盤拉抬，可再觀望一陣子，避免當沖賣壓出籠，特別留意科技權值股股價重挫後，如開始持穩就有機會短線反覆築底機會。

權證發行商表示，因投資人也關注主管機關是否採限空令，因此元大台灣50ETF的認售權證或元大台灣50反1ETF的認購權證，可被偏空投資人當作操作工具；反之，偏多投資人可運用元大台灣50ETF的認購權證，或是元大台灣50反1ETF的認售權證操作。

法人表示，國家隊重視的是台股指數位階，因此短線要尋找個股操作難度較高，國家隊也會善用ETF助攻多頭勢力拉高台股指數，但面對國際嚴峻情勢的多空較勁激烈，投資人宜善用市值型正向或反向ETF的權證，以小錢試水溫。