全民權證／統一 選中長天期
統一（1216）集團2024年營收6,576.3億元，年增13.2%；稅後純益206.7億元，年增12.7%；每股純益3.64元，創近四年新高。在全球關稅大戰之下，內需市場相對穩健。
統一集團業務涵蓋超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖等領域，近年強化電商布局，成為網家最大單一股東。
統一轉投資統一中控去年營收人民幣303.32億元，年增6.1%；稅後純益人民幣18.49億元，年增10.9%；每股純益人民幣0.42元，營收與獲利都創新高。統一持有統一中控72.8%股權，認列的獲利將同步成長。
投資人可挑選價外15%以內中長天期權證，如統一群益47購01、統一凱基49購01。（群益金鼎證券提供）
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