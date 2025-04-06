全民權證／統一 選中長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
圖／經濟日報提供
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統一（1216）集團2024年營收6,576.3億元，年增13.2%；稅後純益206.7億元，年增12.7%；每股純益3.64元，創近四年新高。在全球關稅大戰之下，內需市場相對穩健。

統一集團業務涵蓋超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖等領域，近年強化電商布局，成為網家最大單一股東。

統一轉投資統一中控去年營收人民幣303.32億元，年增6.1%；稅後純益人民幣18.49億元，年增10.9%；每股純益人民幣0.42元，營收與獲利都創新高。統一持有統一中控72.8%股權，認列的獲利將同步成長。

投資人可挑選價外15%以內中長天期權證，如統一群益47購01、統一凱基49購01。（群益金鼎證券提供）

營收

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