期貨商論壇／華通期 長線給利

華通（2313）為全球最大HDI供應商、全球前十大PCB供應商，主要產品包括高密度連結板、高多層板、軟板、軟硬結合板等。第1季消費性產品營運展望淡季不淡，並於衛星產業擁有領先優勢，今年陸續開出產能優化產品結構，預計整體毛利率續升，可望續寫佳績。

展望2025年，主要成長動能來自衛星板，並為美系衛星客戶主要供應商，泰國產能將逐步開出，作為未來衛星板主要生產基地，月產能30萬呎。為因應客戶強勁需求將逐步擴充至60萬呎，過去產能不足問題將明顯改善。

預估2025年衛星板營收占比將由18.2%增至21.3%，營運重點由過去的手機板逐漸轉移至高成長性的衛星板，有利於長期獲利成長。另外，下半年AI PC將帶動板材規格提升，光通訊板持續送樣、試產，部分料號將進入量產，產品組合將持續優化，有利於整體毛利率提升。

技術面來看，華通期貨自今年以來維持箱型區間震盪，均線亦處於糾結，然而受到近期大盤恐慌性賣壓，並於3月31日挫低黑K作收，創2024年以來的低點，但在外資法人趁勢逢低加碼布局，帶動反彈揚升，並連續兩日以紅K作收，重回底部整理區間，同時，基本面上，產品組合優化，有利於長期獲利成長，並樂觀看待華通期貨後市發展。（國票期貨提供）