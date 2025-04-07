期貨商論壇／華通期 長線給利

經濟日報／ 記者周克威整理

華通（2313）為全球最大HDI供應商、全球前十大PCB供應商，主要產品包括高密度連結板、高多層板、軟板、軟硬結合板等。第1季消費性產品營運展望淡季不淡，並於衛星產業擁有領先優勢，今年陸續開出產能優化產品結構，預計整體毛利率續升，可望續寫佳績。

展望2025年，主要成長動能來自衛星板，並為美系衛星客戶主要供應商，泰國產能將逐步開出，作為未來衛星板主要生產基地，月產能30萬呎。為因應客戶強勁需求將逐步擴充至60萬呎，過去產能不足問題將明顯改善。

預估2025年衛星板營收占比將由18.2%增至21.3%，營運重點由過去的手機板逐漸轉移至高成長性的衛星板，有利於長期獲利成長。另外，下半年AI PC將帶動板材規格提升，光通訊板持續送樣、試產，部分料號將進入量產，產品組合將持續優化，有利於整體毛利率提升。

技術面來看，華通期貨自今年以來維持箱型區間震盪，均線亦處於糾結，然而受到近期大盤恐慌性賣壓，並於3月31日挫低黑K作收，創2024年以來的低點，但在外資法人趁勢逢低加碼布局，帶動反彈揚升，並連續兩日以紅K作收，重回底部整理區間，同時，基本面上，產品組合優化，有利於長期獲利成長，並樂觀看待華通期貨後市發展。（國票期貨提供）

期貨交易 毛利率 華通

延伸閱讀

自由歐洲電台停止對俄衛星節目

新莊武聖學堂小衛星 聘請老師為弱勢國中生輔導

隴華搶進AI布局 攜手大庫辦合作企業主權AI研發與授權

台灣首顆B5G低軌通訊衛星 美商拿下關鍵酬載標案

相關新聞

台灣50正反 ETF 避險

台股面臨巨大衝擊，投資人認為繼續破底或應該抄底，都可藉元大台灣50（0050）與元大台灣50反1（00632R）兩檔ET...

期貨商論壇／生技期 保守看待

美國總統川普上任後，開啟全球貿易戰，使全球經濟波動加劇，然而，因為生技產業具有獨特的市場特性，成值得關注的資金避風港。

台指期 打2萬點保衛戰

台股在清明連假期間，包括那斯達克、費城半導體等主要科技股指數分別崩跌10.6%、15.9%，道瓊、標普指數也重挫8.7%...

期貨商論壇／華通期 長線給利

華通（2313）為全球最大HDI供應商、全球前十大PCB供應商，主要產品包括高密度連結板、高多層板、軟板、軟硬結合板等。...

富邦金、凱基金 四檔靚

美國總統川普宣布最新對等關稅稅率後，全球股市全倒，台股今（7）日補跌壓力沉重，法人認為，具高股息等特色個股將有相對具有防...

群創、鴻海 押逾三個月

台股近日由於美國總統川普的關稅政策，大盤整體表現震盪，其中群創（3481）、鴻海（2317）等表現亮眼，發行券商建議，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。