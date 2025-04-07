期貨商論壇／生技期 保守看待
美國總統川普上任後，開啟全球貿易戰，使全球經濟波動加劇，然而，因為生技產業具有獨特的市場特性，成值得關注的資金避風港。
首先，生技產業與傳統產業相比，具有較低的景氣循環相關性，無論經濟狀況如何，醫療與健康需求始終存在，故不易受到景氣衰退影響，能夠在市場震盪時發揮穩定作用。其次，醫療與健康相關產品與服務是人類生活的基本需求，無論經濟好壞，生技產業始終具有穩定的市場需求，未來成長潛力看好。
臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，其契約規模約為18萬元，而保證金為14,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
從技術面來看，臺灣生技期貨呈現緩步震盪走低的格局，再度回落到所有均線之下，尚未出現明顯止跌訊號，因此建議先保守看待為宜。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
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