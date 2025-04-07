台指期 打2萬點保衛戰

台股在清明連假期間，包括那斯達克、費城半導體等主要科技股指數分別崩跌10.6%、15.9%，道瓊、標普指數也重挫8.7%、9.9%，今（7）日將面臨失守2萬點大關壓力不輕，連帶期貨投資人多單部位，將面臨斷頭、追繳保證金等隱憂，需做各項風險防範。

台指期上周三漲117點、至21,304點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,330口至3,924口，其中外資淨空單減少5,100口至24,285口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加4,520口至11,252口。

永豐期貨指出，截至上周三為止，全月未平倉量put/call ratio值由0.8下降至0.76，VIX指數上升0.65至24.8，外資台指期買權淨金額0.69億元、賣權淨金額5.14億元，整體選擇權籌碼面偏保守。

群益期貨表示，觀察外資上周在期現貨市場保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍在年線以下震盪整理，投資人需保持高度風險警戒意識。