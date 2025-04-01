元太動能強 選長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

外資在3月創下史上最大單月賣超台股金額，但元太（8069）因2025年營運出現三大動能，包括電子標籤產品受惠美國市場成長、電子閱讀器產品自2024年品牌客戶推出新一代彩色產品帶動需求、大尺寸彩色電子紙產品展望佳，吸引外資在3月逆勢買超逾1.12萬張。

元太2024年每股純益（EPS）達7.75元，為公司歷史次高，董事會已決議配發每股5元現金股利，配息率約65%。公司展望2025年為大尺寸彩色電子紙元年，已開始積極向客戶推廣75吋彩色電子紙看板，主要為戶外數位廣告應用，而電子標籤市場從歐洲開始採用，目前美國與亞洲市場也維持成長，彩色閱讀器上市後需求維持強勁，各事業群營運展望持續成長，毛利率隨著產品組合優化有望優於2024年表現。

進一步看元大的電子標籤業務，法人表示，雖然公司方面已開始看到亞洲市場開始採用，但是主要的成長動能還是在美國市場，公司樂觀看待美系大型零售客戶於2025年開始推動第二階段大規模安裝，同時看好電子標籤客戶由傳統大型量販業者擴展到小型零售如運動用品店、藥局等其他商店類型。

彩色電子閱讀器方面，法人表示，自元太的品牌客戶在去年推出後相關產品後，市場反應良好，需求較原先預期樂觀，客戶對於彩色電子閱讀器產品主要訴求為彩色顯示、更快的翻頁速度、降低翻頁時的閃爍效果。

權證發行商建議，看好元太後市股價表現可買進價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品，擴大獲利空間。

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