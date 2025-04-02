群創、川湖 四檔活力旺

台股近期受外資調節賣壓出籠影響，向下尋求支撐，群創（3481）、川湖（2059）等兩檔於3月獲外資逆勢買超，股價仍力挺在中長期均線以上，表現相對強勢，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，中國大陸第1季「以舊換新」消費補貼政策延續，加上美國關稅引發提前拉貨效應，帶動電視及IT面板出貨及價格持穩，預估群創單季大尺寸面板出貨季減低個位數百分比，中小尺寸面板出貨則季增低個位數百分比。

隨第2季開始進入面板備貨旺季，法人表示，目前產業秩序良好，預期對面板價格有所支撐，2025年電視平均尺寸放大，將持續帶動面積需求增加，IT面板則有Win 10結束、AI PC、疫後換機潮等需求，整體需求向上可期。

法人認為，地緣政治帶來不確定因素，群創將持續透過策略布局、動態調整產品組合及提高生產效率因應，深化非顯示器領域布局，而子公司CarUX規劃赴美掛牌，可望增添股價漲升題材。

川湖囊括絕大部分人工智慧伺服器滑軌供應，隨美系大型雲端服務提供商加速AI資料中心建置，法人看好今年包含GB200、高U數HGX及ASIC等伺服器滑軌出貨支撐營收強勁增長。

另一方面，低成本AI模型DeepSeek技術突破，有利邊綠AI應用落地加速，帶動通用、邊緣伺服器等基礎設施的滑軌需求向上。

川湖於下一代GB300可望新增電源及電容層滑軌出貨，已配合客戶開發2027至2028年及下一世代滑軌產品，長期展望無虞。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證參與行情，但宜善設停利停損。