大成鋼、陽明 認購熱
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外資3月賣超台股近5,000億元，造成加權指數重挫超過2,000點，尤其台灣引以為傲的科技股遭到血洗。不過，此期間外資仍有默默買超的個股，成為近期市場關注標的，投資人可布局相關認購權證，有機會以小金搏大利。
外資3月賣超台股近5,000億元，其中尤以科技股最多，但同期間外資也默默買超部分標的，近期逆勢逢低加碼的大成鋼（2027）、陽明 （2609）等個股股價表現不俗，權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個股走勢。
大成鋼今年前二月營收170億元，年成長9%，優於預期，法人預估3月營收有望成長逾一成，加上關稅議題驅動美國鋼鋁報價漲勢延續，鋁板與不銹鋼毛利率逐月提升下，市場看好第1季每股純益（EPS）達0.76元。
第2季進入美國建築業傳統旺季，有利大成鋼鋁板與不銹鋼出貨量成長，市場預期年初以來漲價後的長單，將於第2季起交貨，並將反映於毛利率表現，估計單季毛利率跳增幅度將更顯著。
此外，美國中西部鋁的溢價大幅擴張，大成鋼作為美國工業鋁板市場領導廠商將明顯受惠，待美國德州熱軋鋁板新產線完成後，預計每年可節省8,000萬美元成本，新產能投產效益可期下，預估全年EPS可望大幅成長至4.1元。
陽明海運近期受到外資買盤青睞的主因，除了現金股利殖利率超過5%外，國際運價指數（SCFI）已結束連十周下跌，美東線、美西線反彈逾一成，歐洲線運價也回穩。此外，時序處於美洲線長約談判，美西線在跌至成本線後，近期運價反彈，而美東線運價目前仍處於獲利狀態，航商穩價意願將趨積極，有利航商營運。
另外，紅海情勢方面，以哈停火談判進展持續反覆，繼日前雙方再次衝突後，哈瑪斯的高階官員近日表示，該組織已同意調解方所提出的新版加薩停火提議，並敦促以色列支持該提議；以哈停火進展決定航商是否復航紅海、增加市場運力，若談判遲遲能落實，將有助運價與航商業績。
看好外資逆勢買超股的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的權證介入。
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