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全民權證／長榮 二檔強強滾
長榮（2603）原本受到農曆新年後，全球貨櫃輪運量低迷牽制，但隨時間進入4月，亞洲出口到北美的貨運量開始回升，運價在上周終止連十跌、觸底反彈，長榮運價有望調漲，近期股價相對大盤表現強勢。
隨運價已修正一段時間，加上紅海危機無解，航商減班效應發威，全球貨櫃輪航商醞釀4月漲價態度不變，遠東-北美線4月開始加收綜合附加費或漲價態度不變，報價最少漲四成。全球貨櫃輪業者各有不同漲價策略，國內的長榮也有望跟進調漲運價。業界認為，4月運價才剛調漲，未來還有望續強。
權證發行商表示，投資人如看好長榮投資機會，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的認購權證，透過靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供）
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