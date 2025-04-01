全民權證／世芯 押價內外10%

經濟日報／ 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

世芯-KY（3661）2025~2027年的年複合成長率達40~50%，今年每股純益（EPS）約71.2元，後續在車用、網通SWITCH晶片、消費性DSP及NRE等皆高度成長下，EPS有望進一步呈現高成長。

雖世芯-KY對CSP客戶三代晶片是否為獨家供應，不願多說，但主要客戶未變動，就很有機會帶動業績大幅成長，且該CSP公司在每一代產品僅會遴選一家供應商。先前世芯-KY公告機器設備支出約2,620萬美元，推測該產品為二套3奈米光罩費用，應是日前法說會所提到的光罩案。因此，市場看好三代晶片將有望在今年第4季進入量產，明年將貢獻全年的營收。

權證發行商建議，看好個股後市的投資人，可利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

世芯 晶片

延伸閱讀

台積電當榜樣！美商務部長暗示扣住晶片補貼 促企業擴大投資來交換

目標超越台積電！英特爾CEO陳立武首公開演說 主打美國牌合作川普

川普政府成立投資加速辦公室 晶片法補助納入管理

日本挺晶片國家隊 加碼54億美元

相關新聞

大成鋼、陽明 認購熱

外資3月賣超台股近5,000億元，其中尤以科技股最多，但同期間外資也默默買超部分標的，近期逆勢逢低加碼的大成鋼（2027）、陽明 （2609）等個股股價表現不俗，權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個股走勢。

群創、川湖 四檔活力旺

台股近期受外資調節賣壓出籠影響，向下尋求支撐，群創（3481）、川湖（2059）等兩檔於3月獲外資逆勢買超，股價仍力挺在...

元太動能強 選長天期

外資在3月創下史上最大單月賣超台股金額，但元太（8069）因2025年營運出現三大動能，包括電子標籤產品受惠美國市場成長...

全民權證／聯發科 挑逾60天

聯發科（2454）受惠智慧手機旗艦晶片市占率攀升、網路規格升級、輝達GB10及WoA陸續出貨、邊緣人工智慧（AI）裝置成...

全民權證／世芯 押價內外10%

世芯-KY（3661）2025~2027年的年複合成長率達40~50%，今年每股純益（EPS）約71.2元，後續在車用、...

全民權證／長榮 二檔強強滾

長榮（2603）原本受到農曆新年後，全球貨櫃輪運量低迷牽制，但隨時間進入4月，亞洲出口到北美的貨運量開始回升，運價在上周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。