全民權證／世芯 押價內外10%
世芯-KY（3661）2025~2027年的年複合成長率達40~50%，今年每股純益（EPS）約71.2元，後續在車用、網通SWITCH晶片、消費性DSP及NRE等皆高度成長下，EPS有望進一步呈現高成長。
雖世芯-KY對CSP客戶三代晶片是否為獨家供應，不願多說，但主要客戶未變動，就很有機會帶動業績大幅成長，且該CSP公司在每一代產品僅會遴選一家供應商。先前世芯-KY公告機器設備支出約2,620萬美元，推測該產品為二套3奈米光罩費用，應是日前法說會所提到的光罩案。因此，市場看好三代晶片將有望在今年第4季進入量產，明年將貢獻全年的營收。
權證發行商建議，看好個股後市的投資人，可利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）
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