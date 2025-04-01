全民權證／聯發科 挑逾60天
聯發科（2454）受惠智慧手機旗艦晶片市占率攀升、網路規格升級、輝達GB10及WoA陸續出貨、邊緣人工智慧（AI）裝置成長性等題材，加上美國銷售占比低，有效降低關稅議題干擾，近期股價相對抗震。
法人指出，聯發科與輝達攜手開發的G10，預計5月上市，雙方合作的WoA筆電則不排除於今年Computex現身，雖然短期營收貢獻有限，但有助添增想像空間。
在ASIC業務，擁112G／224G SerDes IP與高速傳輸研發能力的聯發科，傳將為谷歌開發新一代TPU晶片，法人評估可於2026年第2季對業績產生效益。
權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日60天以上的認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）
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