期貨商論壇／生技期 題材加持

近期紛紛傳出地震、兩岸軍演、川普關稅不確定性，造成系統性風險提升之際，投資人不妨留意基本面佳，且有題材的生技醫療標的作為選股方向。

近日突傳出美國FDA主掌疫苗官員馬克斯因與小羅勃甘迺迪理念不合，突然向FDA代理局長遞出辭呈。馬克斯表示自己無法接受小羅勃甘迺迪以錯誤訊息汙衊疫苗，在溝通未果下，決定自請離職，將於5日正式生效，消息重創美生技股，標普生技ETF今年來股價跌9.9%。

台灣生技指數今年來最高一度漲逾20%，市場原期待美國會將半導體、生技產業由中國移出，屆時引發轉單效益，台廠有望受惠，但以川普上任來政治面向觀察，接連的關稅重拳無非想將企業引入美國境內投資生產，未來生技廠也可能走入這樣的模式，因此前段提出的台廠有望得到轉單效應恐將會落空。

近幾年來，生技相關上市櫃公司總市值從8,000億元成長到1.5兆元左右，除各企業深耕專業項目外，緊盯國際情勢的變化也成為企業運營不可忽略的重要面向。7日櫃買中心舉辦「生技醫療」主題的櫃買市場業績發表會，優質公司向市場說明公司營運績效及對未來產業前景看法。（永豐期貨提供）