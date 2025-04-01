期貨商論壇／為升期 伺機操作

經濟日報／ 記者周克威整理
為升董事長尤山泉。聯合報系資料照
為升董事長尤山泉。聯合報系資料照

為升（2231）為胎壓檢測器廠，2月營收2.3億元，月減23.53%、年減32.08%；累計前二月營收5.47億元，年減24.27%。美國課徵汽車關稅恐將影響汽車銷售量，汽車零組件廠營收將受衝擊，投資人不妨留意為升期（ODF）做相關操作。

美國總統川普加徵25%的進口汽車關稅，預計4月2日上路，汽車零組件將待聯邦公報通知指定的日期徵收關稅，但不晚於5月3日。汽車關稅鎖定進口到美國的轎車、休旅車、跨界休旅車、小廂型車、廂型貨車，以及輕型卡車。同時，也涵蓋關鍵汽車零件，包括引擎、變速器、電子零件等。

川普稱即便汽車關稅導致外國車商調漲價格，他也毫不在乎，因為這將促使消費者轉而購買美國製造的汽車。摩根士丹利首席美國經濟學家賈潘預估，如果製造商將增加的成本轉嫁給消費者，車貸月付額將從750美元上升至840美元，汽車銷量將下滑5~7.5%。

汽車關稅影響大，市場預期馬自達和美國通用很可能因此出現營業赤字，豐田營業利益可能減少30%。美國課徵汽車關稅恐將影響汽車銷售量，汽車零組件廠營收將受衝擊，投資人不妨可以留意為升期（ODF）做相關操作。（群益期貨提供）

營收 美國經濟 關稅

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