台指期 留意季線反壓

台股期現貨昨（1）日同步反彈，呈現開高走高格局；台指期上漲417點收21,181點，逆價差99.17點，外資淨空單小增72口至29,385口。期貨商表示，目前台股整體格局偏空，尚未站穩5日線，且4月2日美國對等關稅公布時間已進入清明連假，投資人須注意風險亦或是透過海外期貨避險。

台股昨天由權值電子三王領軍反攻，類股齊揚，包括金融、軍工、記憶體、航運、資服等族群活蹦亂跳，雖對岸再度於台海周圍軍演，影響追價意願，但終場指數仍大漲584點、漲幅2.8%、收在21,280點。

期貨市場方面，台指期上漲417點、至21,181點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少717口至406口，其中外資淨空單增加72口至29,385口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,547口至6,732口。

其中，外資現貨賣超，期貨淨空單略增，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為1萬4,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權OI增量不增反減，目前選擇權多空呈現拉鋸。

元富期貨認為，台指期昨日上演跌深反彈走勢，開盤攻上21,000點關卡，並在各類股輪漲帶動下，終場指數上漲逾400點，以紅K棒留上下影線作收，終止日K連七黑。目前指數略為止跌回升，但上檔壓力仍較為沉重，需要留意季線的反壓，短線上觀察是否率先站上季線關卡，預期維持震盪走勢。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權最大OI落在19,700點，月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在21,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.66上升至0.8，VIX指數上升2.67至24.15。外資台指期買權淨金額0.43億元、賣權淨金額5.41億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨略為保守，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為保守；技術面上，目前新台幣貶值加速，短線在台股波動率上升趨勢不變下，短線仍以保守看待。