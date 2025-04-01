群益期貨重磅推出美股交易 全新優惠：免低消、手續費五折

群益期貨震撼宣布，即日起推出全新美股CFD（差價契約）交易優惠，為美股投資人，全面免除最低交易金額限制（免低消），並祭出限時「手續費五折」優惠（即日起至2025年12月31日止），讓投資者以超低成本進軍美國股市，靈活掌握全球財富機會。

群益期貨長期深耕槓桿交易市場，致力提供多元金融產品。此次免低消政策讓小額投資者也能輕鬆參與，大額投資者更具彈性，搭配手續費五折優惠，大幅降低交易門檻，將每一分資金發揮最大效益。無論看多看空，皆能輕鬆布局美股市場！「群益期貨希望以專業服務與創新優惠，賦能每位投資者。」群益期貨董事長賈中道表示，「美股市場充滿無限可能，我們透過免低消與手續費五折的雙重優勢，結合獨家交易亮點，讓客戶在波動中穩操勝券。」

美股CFD提供靈活的交易選擇，無最低交易金額限制，小資族也能輕鬆投資。最高10倍槓桿交易，讓資金運用更高效。手續費五折優惠降低成本，T+0交易模式可隨時進出市場，操作更自由。此外，群益期貨美股CFD擁有獨家亮點：支援美股盤前與盤後時段，搶先捕捉財報與重大消息帶來的機會；無論市場漲跌，皆可做多或放空，彈性策略助您提升獲利機會；放空美股時更可收取利息收入，實現「做空也能賺」的獨特優勢。

群益期貨提供強大交易平台CTA，介面直觀、操作流暢，支援一鍵下單與即時行情，除了隨時隨地掌握交易先機，還有新增訂單同時可以設定停損停利來保住獲利與降低風險，交易時間覆蓋每周一至周五（GMT+8），幾乎全天候不間斷。所有交易均在合法合規框架下進行，背靠群益期貨的品牌信譽，資金安全無虞。

開戶享手續費五折與免低消雙重好康，體驗盤前盤後交易、多空靈活操作、空美股收利息的極致優勢，群益期貨活動網站 (https://activity.capitalfutures.com.tw/AC250401)。