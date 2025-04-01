台股大跌過後早盤漲逾300點 台積電開漲19元

台股1日開盤指數上漲188.63點，開盤指數為20,884.53點，早盤漲逾300點，最高來到21,010.89點。台積電（2330）開盤價929元，上漲19元。

群益投顧表示，受國際政經局勢動盪影響、台股呈現價跌量增格局、自動化交易停損賣壓大增，投資人信心減弱，川普4月2日公布全面性關稅措施牽動短期台股表現。美國製造概念股、國防政策利多加持軍工與無人機題材、資安議題等相關類股受系統性風險相對較低，但近期類股輪動速度快，謹慎操作為宜。

操作題材可留意：

1.資訊安全需求長期看旺─AI應用成全球各行各業發展顯學，導入成本降低，政府或大型企業或是消費者使用家電、PC、手機、遊戲等，內建AI將逐步成為標配。AI模型仍位處開發階段尚未完全成熟,存在後門、漏洞等個資，甚至國安疑慮，因此，資訊安全需求將隨AI發展而持續攀升。

2.重電發展隨電力需求升溫水漲船高─AI基礎建設消耗大量電力，隨著AI產業蓬勃發展，全球電力需求不斷攀升、美國積極強化電力基建政策，加上台電強韌電網計畫，推升台灣重電業者2025年出貨強勁，手上訂單能見度長達三至五年，後市營運看旺。

周一（3月31日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,001.76點，上漲417.86點、漲幅1%；S&P500指數上漲0.55%；那斯達克指數下跌0.14%；費半指數下跌0.34%。台積電ADR漲0.45%，報每股166美元，換算並折合台幣後為每股1,102.17元，較台北交易股票溢價率為17.16%。聯電ADR大漲9.16%至7.15美元，換算並折合台幣後為每股47.47元，較台北交易股票溢價率達6.32%，因傳出全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）考慮與聯電（2303）合併，成為全球第二大晶圓代工廠。

盤中劇烈震盪，盤初挫低但一路回升，上演驚人逆轉，終場收紅，投資人轉向高股息股票以及進行投資組合再平衡，暫時蓋過了川普4月2日宣布關稅引發的擔憂。

三大法人周一集中市場合計賣超516.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超378.5億元，投信買超82.1億元，自營商（自行買賣）賣超37.2億元，自營商（避險）賣超183.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,863口至1,123口，其中，外資淨空單減少7,384口至29,313口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加5,806口至4,185口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,000點，週賣權最大OI落在19,700點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在21,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.72下降至0.66。VIX指數上升0至21.48。外資台指期買權淨金額0.23億元 ; 賣權淨金額7.43億元。整體選擇權籌碼面偏多。