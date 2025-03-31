全民權證／鈊象 兩檔有看頭

鈊象（3293）持續深耕東南亞市場，同時積極拓展歐美市場，並推出新產品線，以擴大市占率、提升品牌價值，預期相關營收將有亮眼表現。

網路遊戲App方面，旗下產品如《明星三缺一》、《金猴爺》、《金好運》等，除台灣市場外，也持續深耕海外，透過遊戲上架、品牌強化及舉辦競賽活動，提升玩家體驗與遊戲黏著度。商用遊戲機方面，主要市場仍以中國與美國為主，將在既有重磅產品帶動下，持續開發新機種並提升產品競爭力，預期今年營收將成長，後市可期。

權證發行商建議，可挑選價內外15%以內、剩餘天數120天以上認購權證進行布局。（元富證券提供）

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