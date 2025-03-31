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全民權證／聯詠 挑價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

聯詠（3034）受惠客戶提前拉貨，及中國大陸舊換新補貼政策效應發酵，第1季營運淡季不淡，今年展望審慎樂觀，加上具高股息殖利率題材，下檔具支撐力道。

法人指出聯詠三大產品線第1季營收均可季增，其中，大尺寸面板驅動IC（LDDIC）成長幅度最大，主要拜中國大陸補貼政策，刺激消費者購買大尺寸電視意願提高，筆電、監視器等需求同步增加，系統單晶片（SoC）成長幅度居次。

聯詠自第2季起OLED TDDI將如預期量產，晶圓代工成本亦可降低，添增獲利動能。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 聯詠

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