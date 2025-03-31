全民權證／美律 選逾五個月

美律（2439）透過收購MWT Holdings股權，將可拓站東北亞市場，加上擬配發7.3元現金股利，具有高殖利率題材，昨（31）日台股大跌，美律表現相對抗跌。

美律日前公布將在不超過日幣102.7億元（約新台幣22.6億元）向日本J-STAR等基金購買日廠MWT Holdings全部股權，期提高美律在東北亞市場的滲透率及增強美律的垂直整合製造能力。

美律去年營收438.5億元，創歷史新高，年增19.53%；毛利率13.3%，每股純益（EPS）9.26元，創近五年新高。

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