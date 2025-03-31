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長榮、群光 押90天期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國對等關稅如山雨欲來，衝擊市場信心，台股昨（31）日重挫、失守21,000點關卡，長榮（2603）、群光（2385）等高股息殖利率個股，吸引避險資金進駐。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

就產業面來看，近期美洲線運價仍未見到止跌跡象，其中，美西線運價已接近航商成本線，若短期內未見回穩，恐將影響今年第2季美國線長約談判。

展望後市，現階段市場變數仍多，其中，以哈停火進展決定航商是否復航紅海、增加市場運力，而美國重啟關稅貿易壁壘，則可能拖累全球經濟成長，進而不利貨櫃海運需求，法人預估長榮今年稅後純益可能下滑至約1,000億元。

長榮擬配發32.5元現金股息，殖利率達14.7%，近期高股息ETF買盤持續湧入，反觀融資餘額逐漸退場，籌碼面相對穩定。

法人表示，群光鍵盤、影像、電源供應器等業務今年持續穩健成長，產品組合轉佳，有利本業獲利提升，加上擬配現金股息10元、歷年最高，殖利率約5.9%，維持「買進」投資評等。

群光近年著重電競用鍵盤、筆電LED背光鍵盤、平板外接式鍵盤等高單價產品，尤其筆電背光鍵盤滲透率持續提升，有助提升產品平均單價，法人預估今年鍵盤輸入裝置今年營收年增8%，營收占比34.9%。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

美國 鍵盤 高股息

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