就市論勢／顯示卡、矽光子 吸睛

股期雙市昨（31）日齊步走弱，現貨指數下跌906點，收20,695點；台指期跌830點至20,769點，創下史上第七大跌點，正價差為73.1點。期貨分析師表示，目前指數上檔套牢賣壓沉重，後續需要時間來消化，短線盤面仍是由空方控盤。

2025-03-31 23:30