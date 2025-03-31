就市論勢／顯示卡、矽光子 吸睛
盤勢分析
美2月核心PCE年增2.79%，受關稅衝擊，美國密西根長期通膨預期創32年新高，消費者信心創逾二年新低，美股重啟跌勢，其中又以晶片和AI族群跌幅最重，黃金價揚，避險情緒依舊。本周關注川普關稅政策、美國就業報告、製造業PMI。
投資建議
從基本面看，台股上市3月營收，受惠輝達GB200產品出貨放量，AI相關電子營收動能持續放大，台股第2季雖進入消費電子淡季，但整體營收受惠AI相關出貨、先進製程需求和關稅拉貨效應，仍有望優於同期表現。
2025年股市難脫離川普政策影響，市場期待在台積電擴大赴美後，台灣在對等關稅措施中，能被輕輕放下。投資建議不追高殺低，電子和傳產平衡布局。電子看好半導體、AI伺服器、顯示卡、矽光子等。傳產關注俄烏緩解概念股和電網族群。
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