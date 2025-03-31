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台指期 短線空方控盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（31）日齊步走弱，現貨指數下跌906點，收20,695點；台指期跌830點至20,769點，創下史上第七大跌點，正價差為73.1點。期貨分析師表示，目前指數上檔套牢賣壓沉重，後續需要時間來消化，短線盤面仍是由空方控盤。

台指期昨日以跳水的方式再次寫下半年來新低，出現連續三個跳空缺口，以實體長黑K棒作收，更創下史上第七大跌點紀錄。元富期貨表示，由於清明連假遇上川普宣布關稅政策，市場充滿不確定性，恐讓買盤縮手。

綜合期貨法人表示，本周川普政府關稅政策進入密集執行期，市場關注其對經濟的衝擊，加上本周五將公布美國非農數據，預期DOGE計畫裁減聯邦員工與合約（2月已裁62,242人）影響逐漸顯現，留意短線風險。

籌碼面部分，三大法人賣超516.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,863口至1,123口，其中外資淨空單減少7,384口至29,313口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加5,806口至4,185口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在19,700點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在21,100 點。

永豐期貨分析，全月未平倉量put/call ratio值由0.72下降至0.66。VIX指數上升0至21.48。外資台指期買權淨金額0.23億元，賣權淨金額7.43億元，因此選擇權籌碼面偏多。

台指期 期貨

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