期貨商論壇／永續期 攻守兼備

川普政府將於4月2日公布對等關稅政策，其中半導體業可能受到關稅調整，成為台股未來走勢的關鍵指標。期貨法人表示，近期美國經濟數據與即將揭曉的關稅政策，使市場波動加劇，若有避險或投資需求，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。

美國2月核心PCE年增率上升至2.8%，略高於市場預期，顯示通膨壓力仍在。數據公布後，市場對於美國聯準會後續的貨幣政策方向產生疑慮，使3月底美指期大幅回檔修正，周一台指期同步重挫，引發市場恐慌賣壓。

今年輝達執行長黃仁勳兩次公開演說未能有效提振AI類股表現。儘管其仍看好AI發展前景，惟市場對於科技股的高估值仍保持警覺。然而，若台灣有望成為關稅豁免國一員，將有利於行情止穩。

「臺灣永續期貨」追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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