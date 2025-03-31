期貨商論壇／半導體30期 偏弱勢

美國總統川普的對等關稅大限逼近，市場擔憂情緒發酵。期貨法人指出，本周股市還將面臨清明連假前市場調節賣壓，保守調節壓力恐令半導體30期貨維持弱勢格局，後續仍待川普對等關稅政策進一步明朗，搭配技術面出現打底跡象，才有可能擺脫持續下挫的頹勢。

凱基期貨分析，近日國際股市皆遭逢顯著拋售，AI相關股票賣壓不輕，美股也表現不佳，其中以晶片股為主的費城半導體指數走勢明顯偏弱。

國內來看，距4月2日川普對等關稅生效日愈來愈近，陰影持續籠罩市場，不確定因素導致台股31日下殺逾900點，其中台積電更成為重災區。

儘管台積電擴大在美投資1,000億美元，有助避開川普關稅的全面影響，不過市場依舊不買單，連帶拖累半導體30期貨重挫逾4%。

此外，市場情緒惡化的原因主要來自於美國最新通膨數據超乎預期，引發市場對通膨僵固的疑慮，且同時美國消費信心驟降，投資人擔憂經濟陷入衰退可能性加大，再加上美國總統川普關稅動作頻頻等多重因素推動，資金離開股市轉入黃金、債券等避險資產，進一步凸顯出市場對全球經濟前景的擔憂。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。