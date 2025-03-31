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4月電子期 金融期齊跌

中央社／ 台北31日電

台北股市今天下跌906.99點，收20695.9點。4月電子期收1113.15點，下跌49.6點，正價差4.15點；4月金融期收2086.8點，下跌46.2點，正價差9.53點。

4月電子期以1113.15點作收，下跌49.6點，成交763口。5月電子期以1122.4點作收，下跌41.15點，成交2口。

電子現貨以1109點作收，下跌54.45點；4月電子期貨與現貨相較，正價差4.15點。

4月金融期以2086.8點作收，下跌46.2點，成交483口。5月金融期以2088.2點作收，下跌46.8點，成交3口。

金融現貨以2077.27點作收，下跌53.11點；4月金融期貨與現貨相較，正價差9.53點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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4月電子期跌 金融期漲

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