期貨商論壇／黃金期 利多加持

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，利多加持。（路透）
黃金期，利多加持。（路透）

近期黃金市場經濟數據與地緣政治因素影響，基本面偏向正向。綜合基本面、數據面與消息面，黃金市場具備多項有利條件支撐，加上ETF與期貨市場的資金流入與持倉回升，使中長期基本面維持正向，有望持續吸引資金配置。

地緣政治風險持續升溫，中東、俄烏局勢未見明顯降溫，加上美國與多國間的貿易摩擦升溫，尤其總統川普宣布將於4月2日實施新的汽車關稅，引發國際間關稅報復預期，推動資金流入黃金等避險資產。

此外，美國聯準會日前會議維持利率不變，並暗示年內仍有可能進行一至兩次降息，市場普遍解讀為偏鴿派訊號。低利率環境向來有利於非孳息資產表現，對黃金形成中期支撐。同時，市場對下半年啟動寬鬆循環的預期升溫，也進一步提升黃金的吸引力。

從資金動能與持倉角度觀察，黃金市場仍具結構性支撐。全球最大黃金ETF-SPDR GoldShares（GLD）在21日黃金持有量增加21.2公噸，為2023年6月以來最大單日增量。同時，CFTC的報告顯示，紐約黃金期貨的投機淨多單回升至257,932口，為六周以來首度回升，顯示市場對金價後市仍持正向預期。（華南期貨提供）

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基本面 期貨交易 美國聯準會

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