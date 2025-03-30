期貨商論壇／台積期 提防賣壓

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 (路透)
台積電。 (路透)

富邦期貨分析師曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前4月台指期持續呈現逆價差，市場訊號仍偏空方，加上AI產業前景不明朗，未來資金流出台股可能性增大，台股中長期偏空格局形成。若台積電股價無法站穩千元，保守情緒可能主導台積電（2330）未來走勢。

綜合技術面、籌碼面，外資近日期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防外資避險賣壓持續出籠。台積電個股期貨仍在大區間整理，必須待行情籌碼沉澱，才可能出現上攻。

美國政府實施對所有非美國製造的汽車和輕型卡車加徵25%關稅，並警告如果歐盟和加拿大聯手反制，將對其進行更嚴厲報復，意味貿易戰可能升級，其中，關稅將造成生產成本上升，對通膨和經濟衝擊，令市場擔憂。

美國總統川普並表示，將於4月2日實施所承諾的「對等關稅」，由於川普威脅可能進一步擴大貿易徵稅，市場情緒不穩，台指期再度下挫，創下近六個月新低。

美國去年第4季GDP成長2.4%高於預估，核心PCE物價指數年增2.6%低於預期，但較去年第3季的2.2%增速加快。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 美國

延伸閱讀

美對等關稅倒數計時 中官媒放話「必堅決反制」

台積電31日高雄舉行2奈米擴產典禮 先進製程根留台灣

全球半導體今年資本支出 靠台積電、美光支撐年成長

台積亞利桑那第三廠 拚加速動土…盼川普政府協助

相關新聞

台指期 短線震盪走弱

台股期現貨市場上周五（28日）雙雙走挫，台指期夜盤持續重挫458點。期貨商表示，目前指數持續在所有均線之下震盪走跌，短、...

期貨商論壇／台積期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前4月台指期持續呈現逆價差，市場訊號仍偏空方，加上AI產業前景不明朗，未來資...

期貨商論壇／黃金期 利多加持

近期黃金市場經濟數據與地緣政治因素影響，基本面偏向正向。綜合基本面、數據面與消息面，黃金市場具備多項有利條件支撐，加上E...

最牛一輪／喬山利多 群益49沾光

喬山（1736）受惠於去年第4季旺季獲利大躍進，挹注全年稅後純益衝上24.3億元、年增242.4%，每股純益8.02元。...

安勤、振曜 押寶偏價外

儘管台股盤勢震盪，法人仍尋找業績具成長性的企業進行布局，安勤（3479）、振曜（6143）因訂單明確而具備業績成長空間，...

0050、T50反1 四檔吸睛

台股開低走低，下跌家數超過千家，市場信心不足，終場以下跌348點，收21,602點。法人認為，可留意元大台灣50（005...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。