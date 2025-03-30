期貨商論壇／台積期 提防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，從期貨市場觀察，目前4月台指期持續呈現逆價差，市場訊號仍偏空方，加上AI產業前景不明朗，未來資金流出台股可能性增大，台股中長期偏空格局形成。若台積電股價無法站穩千元，保守情緒可能主導台積電（2330）未來走勢。

綜合技術面、籌碼面，外資近日期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防外資避險賣壓持續出籠。台積電個股期貨仍在大區間整理，必須待行情籌碼沉澱，才可能出現上攻。

美國政府實施對所有非美國製造的汽車和輕型卡車加徵25%關稅，並警告如果歐盟和加拿大聯手反制，將對其進行更嚴厲報復，意味貿易戰可能升級，其中，關稅將造成生產成本上升，對通膨和經濟衝擊，令市場擔憂。

美國總統川普並表示，將於4月2日實施所承諾的「對等關稅」，由於川普威脅可能進一步擴大貿易徵稅，市場情緒不穩，台指期再度下挫，創下近六個月新低。

美國去年第4季GDP成長2.4%高於預估，核心PCE物價指數年增2.6%低於預期，但較去年第3季的2.2%增速加快。（富邦期貨提供）

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