台指期 短線震盪走弱

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股期現貨市場28日雙雙走挫，台指期夜盤持續重挫458點。圖／AI生成
台股期現貨市場28日雙雙走挫，台指期夜盤持續重挫458點。圖／AI生成

台股期現貨市場上周五（28日）雙雙走挫，台指期夜盤持續重挫458點。期貨商表示，目前指數持續在所有均線之下震盪走跌，短、中期均線紛紛轉為下彎，上檔壓力沉重，在重返年線前，預期短線震盪走弱，建議保守操作。

台股上周五開低走低格局，川普關稅政策緊張，電子權值股跌勢延續，加上金融、傳產權值也無力撐盤，指數盤中一度大跌426點，整體拉抬力道薄弱，終場成交量略增，加權指數下跌348點、跌幅1.5%、收在21,602點，累計全周下跌606點。

期貨市場方面，台指期下跌368點、至21,603點，逆價差為0.11點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少323口至7,986口，其中外資淨空單增加283口至36,697口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,111口至1,621口。

其中，外資現貨賣超逾300億元、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍略以買買權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為五千餘口，買權賣權OI增量相當。周選擇權方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權略為悲觀，整體籌碼面保守；技術面上，台股上檔22,000點整理區形成壓力，目前在年線直接摜破下，短線反彈仍以保守操作。

元富期貨認為，台指期上周五受川普關稅政策衝擊，指數開盤跳空開低超過200點，所有類股全面走跌，尤其是電子族群，終場指數大跌，以黑K棒留下影線作收、日K連六黑。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權最大OI落在19,700點，月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在21,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.81下降至0.72，VIX指數上升1.41至21.48；外資台指期買權淨金額為買賣持平、賣權淨金額3.92億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，目前指數跌破前波低點，上檔均線反壓壓力沉重，整體盤面轉空，投資人留意下檔風險，尚未出現爆量反轉訊號前，建議保守操作。

台指期 期貨 選擇權

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