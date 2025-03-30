全民權證／群創 挑逾三個月

群創（3481）受惠於廠商產能管控、中國大陸以舊換新政策，以及季節性備貨需求等利多帶動，本波價格上漲可望延續，有望支撐電視與IT面板價格在第2季上漲。

法人表示，隨微軟Win10、AI PC帶動換機潮及疫情期間銷售的PC達6,000萬台將逐漸換機，近兩年需求開始回溫。

群創2月合併營收185.04億元，月減0.8％，年增33.4％。群創投入FOPLP面板級封裝多年，今年成立先進封裝產品技術推進處，拚今年上半年量產。

權證發行商表示，投資人可挑價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證參與個股行情，如群創中信49購02（075491）、群創元大48購05（072046）。（中國信託證券提供）

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