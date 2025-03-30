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全民權證／精剛 兩檔強強滾

經濟日報／ 記者徐牧民整理

精剛（1584）獲得美國廠商honeywell的超合金牌號認證通過；另有一款鈦合金牌號預估4至5月會有機會通過，有助供應商向精剛擴大採購。

法人展望全年營運，預估精剛第2季、第3季鎳基/鈦合金稼動率提高至100%/100%，預估精剛全年營收31.3億元，年增8.6%，毛利率較去年提高1.5個百分點，主因鎳基滿載產能與鈦合金產品營收占比提升。

歐洲各國宣布增加軍事預算以因應地緣政治風險與國家安全，精剛布局航太、軍工等產業並外銷歐洲為主，將受惠。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上的認購權證入手，如精剛永豐47購01（728335）、精剛群益49購01（728563）。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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