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今明多雨北台濕冷注意保暖 周三起轉晴回溫周末需觀察

泓德、世紀鋼 選偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

泓德能源（6873）與世紀鋼（9958）逐漸朝海外市場發展，拓展業績來源助公司營運成長。法人看好後市展望。權證發行商表示，可挑偏價外長天期認購權證操作。

泓德能源2024年每股純益11.1元，年增33%，擬配發現金股利5.26元。

泓德能源國內案場期程遞延，但今年EPC成長無虞。國內再生能源市況未明顯改善，持續滾動調整太陽能案場開發期程，並暫緩台中一座100MW EdReg儲能案場規劃。

預計今年開工量為太陽能180-200MW、E-dReg 195MW，太陽能案場有台南31MW與嘉義 111MW 完工，E-dReg則有屏東99MW 完工。泓德能源相關權證包括泓德凱基47購01（065687）、泓德統一51購01（065530）。

世紀鋼以2029年前完成300座水下基礎為目標。

需求端在產品尺寸與風場規模持續提升，產能到今年下半年持續擴大，並規劃逐步拓展至海外市場。

世紀鋼相關權證有世紀鋼凱基49購02（068289）、世紀鋼兆豐4B購01（057654）。

世紀鋼 太陽能

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