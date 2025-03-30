家登、辛耘 認購拉風

台廠CoWoS設備供應鏈逐步開始認列機台營收，2025年第1季淡季不淡，設備業者在半導體市況回溫、業者計畫擴充產能、台積電海外設廠下，2025年全年營運成長看俏，法人看好家登（3680）、辛耘（3583）等後市表現，可伺機透過權證布局。

隨半導體市況回溫、半導體業者計畫擴充產能與台積電海外設廠等利多，半導體設備商2025年營運持續成長。國際半導體協會（SEMI）預估，2025年半導體設備銷售額年增6.5%至1,130億美元，產業展望正向。

美國總統川普上任後，關稅成為市場關注重點，由於台廠多從事後段設備製造，而美國主要管制出口項目是針對先進製程，加上後段設備重複率高、較難區分用於哪種製程，投顧法人認為，就現階段資訊而言影響不大，反而是歐、美、日的先進設備廠銷售中國大陸的比例將減少，惟須留意台灣有部分設備廠替國際大廠做零組件代工，或有代理設備出往大陸，持續關注訂單狀況及美國政策方向。

歷經2023-2024年過渡期，半導體設備產業逐步進入上行循環，AI發展是推動半導體技術革新的最大動力，無論國際大廠或台廠皆積極投資先進製程、台灣設備廠多在本地製造，有成本優勢，且先進製程節點的設備單價高、技術上有進入門檻，仍可維持良好的競爭力，同時因配合度高，與台積電逐步建立合作信任，未來亦有望受惠海外擴廠之訂單。

家登日前指出，配合國際半導體客戶群推進台美日布局，今年將持續力拚新高雙位數成長，集團營收挑戰百億元，今年也將在美國市場加大布局力道。

辛耘過去以代理半導體設備為主，近年開始跨足自製設備，目前是CoWoS濕製程設備主要供應商之一，主要成長動能為CoWoS擴線而增加的濕製程設備訂單，在最大客戶市占率接近50%，機台貢獻已於近幾個月陸續顯現，預期在客戶擴產下逐步認列，2025年營收和獲利持續走揚，公司亦持續開發新技術，惟尚未獲客戶驗證成功。

看好家登、辛耘的投資人可挑選中長天期權證，連結家登的相關權證包括家登元大49購05（731907）、家登群益49購04（731961）；辛耘相關權證有辛耘元大48購04（070120）、辛耘永豐4B購01（067964）。