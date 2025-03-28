全民權證／中興電 挑價內外15%

中興電（1513）電力事業在手訂單達393億元，今年目標再獲200億元訂單，隨外籍移工導入，台電設備拉貨速度預期於今年Q4提升。嘟嘟房業務持續成長，並計畫2027年上櫃。大陸子公司估成長20%。

中興電國際市場開發日本優先，美國次之。美市場瞄準台積電海外建廠商機，中興電開發新產品 - 磁浮離心式冰水主機今年將隨國家隊外銷至東南亞。中興電統整台電未來十年22項計畫預算總金額達7,889億元，看好AI及雲端產業將持續推動重電需求成長。預估隨台電下半年拉貨狀況改善，中興電2026年營運將再創高峰。

看好中興電後市的投資人，可挑價內外15%、有效天期150天以上的商品入手。（元大證券提供）

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