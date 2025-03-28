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全民權證／世芯 兩檔閃金光
股后世芯-KY（3661）是昨（28）日千金股中唯一上漲的標的，單日上漲3.5%或100元，收上2,950元。
法人指出，鑑於2026年AI ASIC的潛在商機，對世芯-KY的前景保持樂觀態度。雖然第1季會有淡季狀況，2025年營運下修，不過，市場皆已知IDM客戶狀況不佳；且2025~2027年維持成長，年均複合成長率（CAGR）上看40~50%，更可確立CSP客戶三代晶片確定拿到，2026年將大幅貢獻營收；車用晶片已經可以出貨，且有更多潛在客戶。
權證發行商建議，看好世芯-KY股價後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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