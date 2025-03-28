全民權證／台光電 選逾五個月

台光電（2383）去年第4季受惠應用於CSP客戶的ACIS與800G交換器的M8產品放量，營收季增6.3%，毛利率由前季27%增至28.5%，稅後純益26.4億元、季增5.1%，每股純益（EPS）7.64元，獲利創新高。

展望Q1，市場估營收季增0~5%，營收占比六成的基礎建設產品受惠ASIC客戶與800G交換器拉貨帶動，預估出貨季增約二成，法人估單季營收209.4億元、季增12.8%，稼動率滿載，加上高毛利產品比重增至三成水準，毛利率增至29.5%，稅後純益33.4億元、季增26.4%，EPS約9.6元，獲利創高。

權證券商建議，看好台光電後市的投資人，可利用價內外10%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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